На територію Віндзорського замку проник озброєний чоловік. Там королева Єлизавета святкує Різдво

Британська поліція затримала озброєного чоловіка на території Віндзорського замку, де королева Єлизавета ІІ святкує в суботу Різдво із сімʼєю.

Про це пише ВВС.

Поліція повідомила, що 19-річного чоловіка із Саутгемптонe затримали буквально за кілька секунд після входу на територію замку. Він був заарештований за підозрою в незаконному проникненні на обʼєкт, який охороняється і незаконному володінні зброєю.

Правоохоронці заявили, що чоловік не входив до жодної будівлі, а членів королівської родини було поінформовано про небезпеку. Повідомляється, що зазвичай Єлизавета проводить Різдво у своєму маєтку в Сандрінгемі, але цього року через пандемію коронавірусу вирішила залишитись у Віндзорському замку.