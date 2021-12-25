На территорию Виндзорского замка проник вооруженный мужчина. Там королева Елизавета отмечает Рождество

Британская полиция задержала вооруженного мужчину на территории Виндзорского замка, где королева Елизавета II проводит в субботу Рождество с семьей.
Об этом пишет BBC.
Полиция сообщила, что 19-летнего мужчину из Саутгемптона задержали буквально через несколько секунд после входа на территорию замка. Он был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и незаконном владении оружием.
Правоохранители заявили, что мужчина не входил ни в какие здания, а члены королевской семьи были проинформированы об опасности. Сообщается, что обычно Елизавета проводит Рождество в своем поместье в Сандрингеме, но в этом году из-за пандемии коронавируса решила остаться в Виндзорском замке.
В субботу Елизавета традиционно поздравила всех британцев с праздником. Это первое Рождество за более чем 70 лет, которое она встретила без своего супруга, принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля.
Во время своего видеообращения Елизавета II отдала дань уважения своему мужу. Она также поделилась переживаниями после его смерти.
- В начале мая в Великобритании полиция задержала двух человек, которые проникли на территорию резиденции королевы Елизаветы II.