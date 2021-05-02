В Виндзоре полиция задержала двух человек, проникших на территорию резиденции королевы Елизаветы II

В Великобритании в городе Виндзор полиция задержала двух человек, которые проникли на территорию резиденции королевы Елизаветы II, в которой она сейчас находится. Об этом пишет Mirror.

Как сообщило региональное отделение полиции, сам инцидент произошел 25 апреля.

«29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в пребывании на закрытой территории. Впоследствии в рамках расследования их отпустили», — говорится в заявлении правоохранителей.