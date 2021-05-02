В Виндзоре полиция задержала двух человек, проникших на территорию резиденции королевы Елизаветы II

В Великобритании в городе Виндзор полиция задержала двух человек, которые проникли на территорию резиденции королевы Елизаветы II, в которой она сейчас находится. Об этом пишет Mirror.
Как сообщило региональное отделение полиции, сам инцидент произошел 25 апреля.
«29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в пребывании на закрытой территории. Впоследствии в рамках расследования их отпустили», — говорится в заявлении правоохранителей.
Парень и его девушка влезли на заборы в Королевской ложе, недалеко от того места, где королева гуляет со своими корги и катается верхом на лошадях.
В то время служба безопасности находилась в состоянии повышенной готовности, так как всего за несколько дней до этого охранники ошибочно пустили постороннюю женщину в дом.
- 21 апреля 2021 года королева отметила свой 95-й день рождения, торжеств не было, ведь монарх в трауре из-за смерти мужа.