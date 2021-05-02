У Віндзорі поліція затримала двох людей, які проникли на територію резиденції королеви Єлизавети II

У Великій Британії у місті Віндзор поліція затримала двох людей, які проникли на територію резиденції королеви Єлизавети II, у якій вона наразі перебуває. Про це пише Mirror.

Як повідомило регіональне відділення поліції, сам інцидент стався 25 квітня.

«29-річна жінка і 31-річний чоловік, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою у перебуванні на закритій території. Згодом у рамках розслідування їх відпустили», — йдеться у заяві правоохоронців.