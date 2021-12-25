МОЗ пояснив, у чому різниця між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя пояснило, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова — для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив Укрінформу.

«Бустерна доза — це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза — це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту», — пояснив міністр.

Міністерство охорони здоров’я підтримало позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо необхідності ревакцинації населення проти коронавірусу, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.

За словами міністра, оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181 до 270-го дня після отримання останньої дози. «Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинацію проводитимуть так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною», — зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Натомість люди з низкою тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.