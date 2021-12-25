Минздрав объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения объяснило, что бустерная доза вакцины против коронавируса необходима для усиления ее эффективности, а дополнительная — для обеспечения больных, которым две дозы могут не дать надлежащей защиты.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал Укринформу.

«Бустерная доза — это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, так как со временем она снижается. Дополнительная доза — это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать достаточной защиты», — пояснил министр.

Министерство здравоохранения поддержало позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) о необходимости ревакцинации населения против коронавируса независимо от того, какой вакциной сделана первичная вакцинация.

По словам министра, оптимально ввести ревакцинальную дозу в период с 181 до 270-го дня после получения последней дозы. «Согласно рекомендациям НТГЭИ, ревакцинация проводится следующим образом: бустер мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer на все типы вакцины. К примеру, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК-вакциной», — отметил Ляшко.

Он добавил, что получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

При этом люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, смогут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.