КМДА знову попросила киян не виїжджати на автомобілях — очікуються морози й ожеледиця

Столична влада знову закликала водіїв утриматися від використання власних автомобілів через погіршення погоди, яке очікується протягом доби.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до -11...-13 °C. Комунальні служби готуються обробляти вулиці протиожеледними засобами. На дорогах працюватимуть майже 600 одиниць техніки.

«Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах», — заявили в КМДА.

Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру міста Києва 15-51.