У Києві очікуються морози та сильний снігопад. Влада закликала не виїжджати на автомобілях

У найближчі кілька днів у Києві очікуються снігопади і морози, через що погіршиться ситуація із рухом на дорогах.

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Влада столиці закликала жителів міста за можливості не виїжджати на своїх автомобілях і нагадала про обмеження на вʼїзд у місто для великогабаритного транспорту (на період погіршення погодних умов).

Дорожні служби вже підготувалися до роботи у посиленому режимі. Для очищення і обробки вулиць виділено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Де вона працюватиме, вказано на онлайн-карті.

Також у столиці розгорнуто пункти обігріву, куди може звернутись кожен.