КМІС: Половина українців переконані, що загроза повномасштабного вторгнення Росії є реальною

Майже половина українців (49,2%) переконані, що нове вторгнення Росії на територію України є реальною загрозою для населення. Натомість 41,4% вважають, що такого вторгнення не буде.

Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

На запитання, чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року, українці відповіли таким чином:

Також 57% українців вважають, що дипломатичних та оборонних зусиль влади недостатньо, щоб запобігти загрозі з боку Росії, а 27,1% дотримуються протилежної думки.