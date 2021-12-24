КМИС: Половина украинцев убеждены, что угроза полномасштабного вторжения России реальна

Почти половина украинцев (49,2%) уверены, что новое вторжение России на территорию Украины является реальной угрозой для населения. 41,4% считают, что такого вторжения не будет.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

На вопрос, стоит ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года, украинцы ответили следующим образом:

Также 57% украинцев считают, что дипломатических и оборонных усилий власти недостаточно, чтобы предотвратить угрозу со стороны России, а 27,1% придерживаются противоположного мнения.