TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом у 2021 році

Сервіс коротких відео TikTok став найвідвідуванішим сайтом у світі у 2021 році. Ще торік він посідав сьому позицію у цьому рейтингу, а Google — першу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані дослідження компанії Cloudflare.

На другому місці за відвідуваністю тепер опинився Google, а на третьому — соцмережа Facebook.

Загалом у першу десятку потрапили Microsoft, Apple, Amazon, стримінговий сервіс Netflix, YouTube, Twitter і месенджер WhatsApp. Цього року у списку немає Instagram.