TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым сайтом в 2021 году

Сервис коротких видео TikTok стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году. Еще в прошлом году он занимал седьмую позицию в этом рейтинге, а Google — первую.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования компании Cloudflare.
На втором месте по посещаемости теперь оказался Google, а на третьем — соцсеть Facebook.
Всего в первую десятку попали Microsoft, Apple, Amazon, стриминговый сервис Netflix, YouTube, Twitter и мессенджер WhatsApp. В этом году в списке нет Instagram.
- По прогнозу аналитиков, в следующем году 3,57 миллиарда человек будут использовать социальные сети не реже одного раза в месяц. С большим отрывом первое место по популярности занимает Facebook с 2,098 миллиарда пользователей по всему миру, а на втором месте Instagram — 1,282 миллиарда человек ежемесячно. Тройку лидеров замкнул TikTok (755 миллионов), он в этом году опередил Snapchat (464,9 миллиона) и Twitter (345,3 миллиона).
- Аналитики отмечают, что наибольшие темпы роста показывает TikTok: в 2020 году месячный прирост пользователей увеличился на 59,8%, а в 2021 году — еще на 40,8%.