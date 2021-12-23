TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым сайтом в 2021 году

Сервис коротких видео TikTok стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году. Еще в прошлом году он занимал седьмую позицию в этом рейтинге, а Google — первую.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования компании Cloudflare.

На втором месте по посещаемости теперь оказался Google, а на третьем — соцсеть Facebook.

Всего в первую десятку попали Microsoft, Apple, Amazon, стриминговый сервис Netflix, YouTube, Twitter и мессенджер WhatsApp. В этом году в списке нет Instagram.