TikTok лидирует по приросту пользователей, но самой популярной соцсетью остается Facebook

Аналитическая компания Insider Intelligence дала свой прогноз по популярности социальных сетей в 2022 году.
Результаты исследования опубликовали на сайте компании по маркетинговым исследованиям eMarketer.
По прогнозу аналитиков, в следующем году 3,57 миллиарда человек будут использовать социальные сети не реже одного раза в месяц.
С большим отрывом первое место по популярности занимает Facebook с 2,098 миллиарда пользователей по всему миру, а на втором месте Instagram — 1,282 миллиарда человек ежемесячно. Тройку лидеров замкнул TikTok (755 миллионов), он в этом году опередил Snapchat (464,9 миллиона) и Twitter (345,3 миллиона).
Аналитики отмечают, что наибольшие темпы роста показывает TikTok: в 2020 году месячный прирост пользователей увеличился на 59,8%, а в 2021 году — еще на 40,8%.
Сейчас прогресс замедлился, однако в 2022 году на этой платформе прогнозируют рост более 15,1%. По мнению экспертов, в следующем году доля молодой соцсети на рынке впервые достигнет 20%, а к 2024 году — 25%.
- Организация Объединенных Наций недавно обнародовала отчет, согласно которому 2,9 миллиарда человек, или 37% мирового населения, никогда не пользовались интернетом. Из этих 2,9 миллиарда человек 96% проживают в развивающихся странах. При этом с 2019 года количество интернет-пользователей выросло с 4,1 до 4,9 миллиарда человек. Такой рост связывают с последствиями пандемии COVID-19, введением локдаунов и переводом школ на дистанционную форму обучения.