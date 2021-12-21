TikTok лідирує за приростом користувачів, але найпопулярнішою соцмережею залишається Facebook

Аналітична компанія Insider Intelligence дала свій прогноз щодо популярності соціальних мереж у 2022 році.

Результати дослідження опублікували на сайті компані з маркетингових досліджень eMarketer.

За прогнозом аналітиків, наступного року 3,57 мільярда людей використовуватимуть соціальні мережі не рідше ніж раз на місяць.

З великим відривом перше місце за популярністю посідає Facebook із 2,098 мільярда користувачів по всьому світу, на другому місці Instagram — 1,282 мільярда людей щомісяця. Трійку лідерів замкнув TikTok (755 мільйонів), він цьогоріч випередив Snapchat (464,9 мільйона) і Twitter (345,3 мільйона).

Аналітики наголошують, що найбільші темпи зростання показує TikTok: у 2020 році місячний приріст користувачів збільшився на 59,8%, а у 2021 році — ще на 40,8%.

Прогрес сповільнився, однак у 2022 році цій платформі прогнозують зростання понад 15,1%. На думку експертів, наступного року частка молодої соцмережі на ринку вперше досягне 20%, а до 2024 року — 25%.