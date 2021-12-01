ООН: 37% населения планеты никогда не пользовались интернетом

Организация Объединенных Наций обнародовала отчет, согласно которому 2,9 миллиарда человек, или 37% мирового населения, никогда не пользовались интернетом. Из этих 2,9 миллиарда человек 96% проживают в развивающихся странах.

При этом с 2019 года количество интернет-пользователей выросло с 4,1 до 4,9 миллиарда человек. Такой рост связывают с последствиями пандемии COVID-19, введением локдаунов и переводом школ на дистанционную форму обучения.

В Международном союзе электросвязи отмечают, что даже среди имеющихся пользователей миллионы людей заходят в интернет очень редко из-за плохого качества связи.

В основном они подключаются через устройства общего доступа или выходят в интернет с низкой скоростью, что ограничивает эффективность такого подключения.