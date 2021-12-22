У Великій Британії археологи склали найстаріше у світі генеалогічне дерево

У Великій Британії вченим вдалося створити, як вони вважають, найстаріше генеалогічне дерево в історії.

Про це пише The Guardian.

У дослідженні брали участь археологи та генетики з різних організацій у всьому світі, включаючи Університет Ньюкасла в Англії, Університет Країни Басків в Іспанії, Віденський університет в Австрії та Гарвардський університет у США.

Група дослідників вивчила кістки та зуби 35 людей в одній з найбільших неолітичних гробниць, які добре збереглися, розташованій неподалік села Хезлтон у Котсуолдсі на сході Англії. Вчені виявили, що 27 із 35 осіб були біологічними родичами з пʼяти безперервних поколінь однієї великої родини. Більшість із них народилася від чотирьох жінок і одного й того самого чоловіка.

Група людей, про яку йдеться, жила близько 5 700 років тому і була однією з перших спільнот британських пастухів. Вони вживали в основному молочні продукти, дотримувалися багатої білком дієти і робили горщики для зберігання та приготування їжі. Останні дослідження показують, що для них були дуже важливі сімейні звʼязки.