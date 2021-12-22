В Великобритании археологи создали старейшее в мире генеалогическое древо

В Великобритании ученым удалось создать, как они считают, старейшее генеалогическое дерево в истории.

Об этом пишет The Guardian.

В исследовании принимали участие археологи и генетики из различных организаций по всему миру, включая Университет Ньюкасла в Англии, Университет Страны Басков в Испании, Венский университет в Австрии и Гарвардский университет в США.

Группа исследователей изучила кости и зубы 35 человек в одной из наиболее хорошо сохранившихся неолитических гробниц, расположенной недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе на востоке Англии. Ученые обнаружили, что 27 из 35 человек были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи. Большинство из них родились от четырех женщин и одного и того же мужчины.

Группа людей, о которой идет речь, жила около 5 700 лет назад и была одним из первых сообществ британских пастухов. Они употребляли в основном молочные продукты, придерживались богатой белком диеты и делали горшки для хранения и приготовления пищи. Последние исследования показывают, что для них были очень важны семейные узы.