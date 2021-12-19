«Это золотая жила». В Англии арехологи нашли останки пяти мамонтов ледникового периода

В Англии археологи и палеонтологи обнаружили остатки пяти мамонтов ледникового периода: большие останки двух взрослых особей, двух молодых и младенца, которые бродили 200 тысяч лет назад.
Об этом сообщает The Guardian.
Их обнаружили недалеко от города Свиндон вместе с инструментами, которые использовали неандертальцы, которые, вероятно, и охотились на этих 10-тонных зверей. Также ученые нашли остатки других животных ледникового периода: лосей (вдвое больше их сегодняшних потомков) и крошечных существ, например навозных жуков и пресноводных улиток. На этом месте сохранились даже семена, пыльца и окаменелости растений, в том числе вымершиих разновидностей.
Находки называют «золотой жилой» из-за их состояния. Ученые ожидают сделать больше открытий, поскольку сейчас раскопали только часть участка гравийного карьера.
«Это одно из самых важных открытий в британской палеонтологии. Эти мамонты лежат в земле именно там, где они умерли четверть миллиона лет назад – рядом с невероятными вещами, такими как каменные орудия и улитками, которых они топтали ногами. У нас есть свидетельство того, каким был пейзаж. Мы знаем, какие растения там росли. Пустяки действительно раскрывают контекст этих великих культовых гигантов. Это очень важно с точки зрения понимания того, как изменение климата особенно влияет на окружающую среду, экосистемы и биологические виды», — сказал биолог Бен Гаррод.
Исследователи считают, что останки мамонта и артефакты датируются примерно 220 тысячами лет назад – это межледниковый период, известный как MIS7. Падение температуры заставило неандертальцев уйти на юг. Первые мамонты пришли сюда из Африки около пяти миллионов лет назад. Этот конкретный вид, степной мамонт, был самым большим из них и существовал от примерно 1,8 миллиона до примерно 200 тысяч лет назад, и весил до 15 тонн, что в два или три раза больше веса африканского слона.
- В июне исследователи нашли в Китае останки носорога, который был выше жирафа. Вид называется Paraceratherium linxiaense, он жил около 26,5 миллиона лет назад и весил 21 тонну, что эквивалентно четырем большим африканским слонам. Животное было высотой до 7 метров.
- В Австралии ученые подтвердили открытие нового вида динозавров, чьи останки являются крупнейшими среди найденных на континенте. Установленный вид назвали австралотитан.