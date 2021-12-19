«Это золотая жила». В Англии арехологи нашли останки пяти мамонтов ледникового периода

В Англии археологи и палеонтологи обнаружили остатки пяти мамонтов ледникового периода: большие останки двух взрослых особей, двух молодых и младенца, которые бродили 200 тысяч лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Их обнаружили недалеко от города Свиндон вместе с инструментами, которые использовали неандертальцы, которые, вероятно, и охотились на этих 10-тонных зверей. Также ученые нашли остатки других животных ледникового периода: лосей (вдвое больше их сегодняшних потомков) и крошечных существ, например навозных жуков и пресноводных улиток. На этом месте сохранились даже семена, пыльца и окаменелости растений, в том числе вымершиих разновидностей.

Находки называют «золотой жилой» из-за их состояния. Ученые ожидают сделать больше открытий, поскольку сейчас раскопали только часть участка гравийного карьера.