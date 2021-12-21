В Великобритании нашли окаменелости крупнейшей многоножки, жившей более 300 миллионов лет назад

Археологи в Великобритании обнаружили окаменелости крупнейшей из когда-либо найденных многоножек.

Об этом пишет BBC.

Окаменелость нашли на пляже в Нортумберленде. Длина этого вида — артоплевры — составляет около 2 метров. Специалисты считают, что такая многоножка весила около 50 кг. Ее выставят в Кембриджском музее имени Седжвика в следующем году.

«Это было случайное открытие. Когда валун упал, он раскололся и полностью обнажил окаменелость, которую один из наших бывших аспирантов случайно заметил, проходя мимо», — сказал доктор Нил Дэвис.

Отмечается, что гигантская многоножка жила 326 миллионов лет назад. Тогда на северо-востоке Англии был гораздо более тропический климат, чем сегодня.

В то же время археологи предположили, что окаменелости могут быть не останками многоножки, а ее «панцирем», который она сбрасывала по мере роста.

Нынешняя находка — лишь третий случай обнаружения артроплевры, она намного старше и крупнее двух предыдущих образцов, которые нашли в Германии. Исследователи считают, что для достижения такого большого размера артроплевра должна была придерживаться диеты с высоким содержанием питательных веществ. Это могло означать, что многоножка дополняла свой рацион из орехов и семян маленькими существами и земноводными.