Посли G7 розчаровані зривом засідання, де комісія мала оголосити імʼя нового керівника САП

Посли країн «Великої сімки» розчарувалися тим, що конкурсна комісія не затвердила імʼя нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це ідеться у повідомленні послів у Twitter.

«Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника», — ідеться у повідомленні.

Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес обрання керівника САП.

Утім станом на 21:50 22 грудня комісія не оголосила дату проведення наступного засідання.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку голосів членів комісії детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Тобто фактично ці люди обрані, але технічно не призначені — не вистачило голосів. За рішення не проголосували члени, призначені Верховною Радою — це Олена Бусол, Євген Соболь, Катерина Коваль, Андрій Гуджал та Богдан Романюк.

Свою відмову вони пояснили тим, що, мовляв, «залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів». Відтак голова комісії Коваль заявила, що засідання треба перенести, аби отримати офіційний документ про такий дозвіл (хоча усно вона його отримала).