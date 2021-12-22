У Гренландії зафіксували температурний рекорд — 8 градусів тепла

У Гренландії, в одному з найбільш північних міст світу — Канак — 21 грудня зафіксували температурний рекорд. Удень температура там досягла 8,3 градуса тепла.
Про це пише Український гідрометеорологічний центр у Facebok.
«В одному з найпівнічніших міст на планеті Земля — Канак (Гренландія) — 21 грудня було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3 °C», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що для таких високих широт і зими, а в Гренландії наразі полярна ніч, це аномальні температури.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно визнала новий температурний рекорд Арктики. 20 червня 2020 року в російському місті Верхоянськ (Якутія) зафіксували +38 °C. Зазначається, що така температура більше підходить для Середземноморʼя, ніж Арктики.
- Арктика — один із найшвидше прогріваних регіонів Землі. За даними вчених, вона нагрівається приблизно вдвічі швидше, ніж решта світу.