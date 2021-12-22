В Гренландии зафиксировали температурный рекорд — 8 градусов тепла

В Гренландии, в одном из самых северных городов мира — Канак — 21 декабря зафиксировали температурный рекорд. Днем температура там достигла 8,3 градуса тепла.
Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр в Facebok.
«В одном из самых северных городов на планете Земля — Канак (Гренландия) — 21 декабря был побит температурный рекорд: максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3 °C», – говорится в сообщении.
Там отметили, что для таких высоких широт и зимы, а в Гренландии сейчас полярная ночь, это аномальные температуры.
- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально признала новый температурный рекорд Арктики. 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск (Якутия) зафиксировали +38 °C. Такая температура больше подходит для Средиземноморья, чем Арктики.
- Арктика — один из самых быстро прогреваемых регионов Земли. По данным ученых, она нагревается примерно вдвое быстрее остального мира.