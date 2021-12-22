Компанії із санкційного списку РНБО почали змінювати назви, щоб уникнути обмежень

Компанії з підсанкційного списку Ради національної безпеки і оборони почали змінювати назви своїх юридичних осіб, щоб уникнути обмежень. Наразі йдеться про 40 із 333 компаній, на які наклали санкції через загрозу національним інтересам і національній безпеці та сприяння терористичній діяльності.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній «Опендатабот».

Фахівці зазначають, що зміна назви не прибирає санкції з компанії, оскільки незмінним залишається реєстраційний код юридичної особи.

«Натомість контрагентів, які натрапили на «перевертнів», контракт із такою компанією, може призвести до матеріальних і репутаційних збитків», — зазначають в «Опендатабот».