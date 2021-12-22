Компании из санкционного списка СНБО начали менять названия, чтобы избежать ограничений

Компании из подсанкционного списка Совета национальной безопасности и обороны начали менять названия своих юридических лиц, чтобы избежать ограничений. Речь идет о 40 из 333 компаний, на которые наложили санкции из-за угрозы национальным интересам и национальной безопасности и содействия террористической деятельности.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний «Опендатабот».

Специалисты отмечают, что изменение названия не убирает санкции, поскольку неизменным остается регистрационный код юридического лица.

«Зато контрагентов, которые натолкнулись на «оборотней», контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу», — отмечают в «Опендатабот».