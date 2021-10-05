СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт с перечнем лиц и компаний, против которых Украина ввела санкции.

Посмотреть его можно по ссылке https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме, поэтому списки на самой веб-странице пока не отображаются.

В то же время на сайте есть возможность их загрузить. В перечне видно, что Украина ввела санкции против почти 4 тысяч физических лиц и 2 тысяч юридических лиц. Подавляющее большинство из них, это компании и люди из России и оккупированных территорий Украины. Также есть и иностранцы, которые поддерживают аннексию Крыма или оккупацию Донбасса.