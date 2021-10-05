РНБО запустила сайт із українськими санкційними списками

Рада нацбезпеки і оборони запустила сайт із переліком осіб та компаній, проти яких Україна ввела санкції.

Переглянути його можна за посиланням https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/.

Наразі сайт працює у тестовому режимі, а тому списки на самій вебсторінці поки не відображаються.

Водночас на сайті є можливість їх завантажити. У переліку видно, що Україна запровадила санкції проти майже 4 тисяч фізичних осіб та 2 тисяч юридичних осіб. Переважна більшість з них — це компанії та люди з Росії та окупованих територій України. Також є іноземці, які підтримують анексію Криму чи окупацію Донбасу.