«Нафтогаз» звинуватив «Газпром» у зловживаннях на європейському ринку. До Єврокомісії направлено скаргу

НАК «Нафтогаз України» звернулася зі скаргою до Європейської комісії на зловживання російським «Газпромом» домінантним становищем на європейському ринку газу.
Як повідомляє пресслужба «Нафтогазу», Генеральному директорату з конкуренції подано клопотання про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації.
«Газпром» звинувачують у різкому скороченні поставок газу на ринки Європи, попри високий попит, а також обмеження можливостей інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи, конкуруючи з «Газпромом». Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що саме це спричинило рекордне зростання цін на газ у Європі.
Вітренко впевнений, що Росія таким чином штучно створює дефіцит газу, вчиняючи тиск на ЄС для якнайшвидшого запуску газопроводу «Північний потік — 2».
«Дії «Газпрому» є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. «Нафтогаз» як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Тому ми просимо Європейську комісію належно відреагувати на порушення», — зазначив Вітренко.
Єврокомісію просять зобовʼязати «Газпром» виставити на торги значні обсяги газу для його постачання на українсько-російському кордоні або на кордоні ЄС із Україною, щоб клієнти могли купувати газ для бронювання потужностей. Також у «Нафтогазі» заявили, що «Газпром» має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи приватним російським видобувним компаніям, зокрема, для транзиту газу з країн Центральної Азії.
- 21 грудня ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум у $2 тисячі за тисячу кубометрів. Ціна піднялася на тлі наближення зими та скорочення «Газпромом» обʼєму газу для прокачування трубопроводом «Ямал — Європа».
- У Німеччині поки що виключають можливість сертифікації «Північного потоку — 2» у першому кварталі 2022 року.