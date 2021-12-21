Засновник OnlyFans Тім Стоклі пішов з посади гендиректора компанії

Засновник та генеральний директор сервісу OnlyFans Тім Стоклі за власним бажанням залишив свою посаду і став просто радником компанії. На його місце прийшла менеджерка з маркетингу Амрапалі Ган.

Інформацію про це оприлюднило видання Bloomberg.

Ган обіцяє зробити OnlyFans «найбезпечнішим додатком у світі» та збільшити інвестиції у безкоштовний додаток без еротичного контенту OFTV. Однак вона відмовилася коментувати, чи залишиться компанія прихильною до контенту сексуального характеру.

«У неї глибока пристрасть до бізнесу OnlyFans, тож я передаю естафету другові та колезі, у якої є бачення розвитку організації задля повної реалізації потенціалу», — написав Стоклі.