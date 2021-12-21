Суд у Британії зобов’язав прем’єра ОАЕ виплатити ексдружині $730 мільйонів. Жінка втекла від нього з дітьми і боїться, що шейх їх викраде

Суд у Великій Британії зобов’язав правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ шейха Мухаммеда виплатити колишній дружині — принцесі Хаї — $730 мільйонів. Вона втекла від нього ще у 2019 році разом із двома дітьми, і шейх хотів через суд змусити їх повернутися.

Про це пише The Associated Press.

Постанова суду передбачає, що шейх повинен виплатити близько $330 мільйонів колишній дружині, а також ще $383 мільйони дітям — 14-річній Аль Джалілі та 9-річному Заєду.

Загальна сума виплат, яку отримають діти, залежатиме від тривалості їхнього життя та можливості примирення з батьком. Серед цих коштів $14,5 мільйона щороку витрачатимуться на безпеку принцеси Хаї та її дітей. Суддя Філіп Мур підкреслив, що сім’я потребує охорони й «однозначно» головна загроза для них надходить від шейха Мухаммеда.

Принцеса Хая втекла з ОАЕ до Великої Британії у 2019 році після того, як стало відомо про примусове повернення до Еміратів принцеси Латіфи — доньки шейха. Вона неодноразово намагалася втекти та дорікала батьку через жорстоке поводження, але той всі звинувачення відкидав.

Принцеса Хая є донькою померлого короля Йорданії Хусейна та сестрою чинного короля Йорданії Абдалли ІІ. Після втечі Хаї до Великої Британії Абдалла ІІ призначив її заступницею глави місії посольства Йорданії. Таким чином вона та її діти отримали дипломатичну недоторканність.