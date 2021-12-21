Суд в Британии обязал премьера ОАЭ выплатить экс-супруге $730 миллионов. Женщина сбежала от него с детьми и боится, что шейх их украдет

Суд в Великобритании обязал правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда выплатить бывшей жене — принцессе Хайе — $730 миллионов. Она сбежала от него еще в 2019 году вместе с двумя детьми, и шейх хотел через суд заставить их вернуться.

Об этом пишет The Associated Press.

Постановление суда предусматривает, что шейх должен выплатить около $330 миллионов бывшей жене и $383 миллиаона детям — 14-летней Аль Джалиле и 9-летнему Зайеду.

Общая сумма выплат, полученных детьми, будет зависеть от продолжительности их жизни и возможности примирения с отцом. Из этих средств $14,5 миллиона будут ежегодно тратить на безопасность принцессы Хайи и ее детей. Судья Филипп Мур подчеркнул, что семья нуждается в охране и «однозначно» главная угроза для них исходит от шейха Мухаммеда.

Принцесса Хайя сбежала из ОАЭ в Великобританию в 2019 году после того, как стало известно о принудительном возвращении в Эмираты принцессы Латифы — дочери шейха. Она неоднократно пыталась убежать и упрекала своего отца в жестоком отношении, но тот все обвинения отвергал.

Принцесса Хайя является дочерью умершего короля Иордании Хусейна и сестрой действующего короля Иордании Абдаллы II. После побега Хайи в Великобританию Абдалла II назначил ее замглавы миссии посольства Иордании. Таким образом она и ее дети получили дипломатическую неприкосновенность.