Boeing і Airbus закликали владу США відкласти розгортання 5G-мереж з міркувань авіабезпеки

Найбільші у світі виробники пасажирських літаків попросили адміністрацію Джо Байдена відкласти розгортання у США мобільного звʼязку 5G.

Про це пише CNN.

Генеральний директор Boeing Девід Калхун і генеральний директор Airbus Americas Джеффрі Ніттель надіслали листа міністру транспорту Піту Буттіджичу. У ньому йдеться, що розгортання мережі може негативно вплинути на здатність літаків безпечно функціонувати.

Ідеться про прилади, відомі як радіолокаційні висотоміри, які необхідні пілотам пасажирських авіалайнерів для безпечної посадки в умовах поганої видимості. Відповідно до галузевого аналізу, перешкоди можуть вплинути на сотні тисяч рейсів щороку, затримуючи або змушуючи літаки змінювати маршрут.

Керівники компаній заявили, що розробили нову пропозицію щодо обмеження потужності базових станцій 5G поблизу аеропортів. Повідомляється, що раніше у грудні Федеральне управління цивільної авіації заборонило пілотам використовувати автопосадку та деякі інші системи польоту на малих висотах, де 5G-сигнал може заважати роботі бортових приладів, які вимірюють відстань літака до землі.