Boeing и Airbus призвали власти США отложить развертывание 5G-сетей из соображений авиабезопасности

Крупнейшие в мире производители пассажирских самолетов попросили администрацию Джо Байдена отложить развертывание в США мобильной связи 5G.

Об этом пишет CNN.

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун и генеральный директор Airbus Americas Джеффри Ниттель направили письмо министру транспорта Питу Буттиджичу. В нем говорится, что развертывание сети может вызвать помехи, которые «отрицательно влияют на способность самолетов безопасно работать».

Речь идет о приборах, известных как радиолокационные высотомеры, которые необходимы пилотам пассажирских авиалайнеров для безопасной посадки в условиях плохой видимости. Согласно отраслевому анализу, помехи могут повлиять на сотни тысяч рейсов каждый год, задерживая или заставляя самолеты менять маршрут.

Руководители компаний заявили, что разработали новое предложение по ограничению мощности базовых станций 5G вблизи аэропортов. Сообщается, что ранее в декабре Федеральное управление гражданской авиации запретило пилотам использовать автопосадку и некоторые другие системы полета на малых высотах, где 5G-сигнал может мешать работе бортовых приборов, измеряющих расстояние самолета до земли.