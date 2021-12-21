НАТО у 2022 році вперше проведе навчання з кібербезпеки в Україні

НАТО на початку 2022 року вперше проведе в Україні навчання з кібербезпеки. До Києва приїдуть представники усіх країн-членів Альянсу.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу», — заявила вона.

Стефанішина підкреслила, що це перші подібні навчання НАТО в Україні. За її словами, це особливо важливо у контексті тих загроз, які наразі стоять перед Україною.