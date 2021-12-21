НАТО у 2022 році вперше проведе навчання з кібербезпеки в Україні

НАТО на початку 2022 року вперше проведе в Україні навчання з кібербезпеки. До Києва приїдуть представники усіх країн-членів Альянсу.
Про це на онлайн-брифінгу повідомила віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
«На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу», — заявила вона.
Стефанішина підкреслила, що це перші подібні навчання НАТО в Україні. За її словами, це особливо важливо у контексті тих загроз, які наразі стоять перед Україною.
- За даними газети The New York Times, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця відзначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані із Головним розвідуправлінням РФ.