НАТО в 2022 году впервые проведет учения по кибербезопасности в Украине

НАТО в начале 2022 года впервые проведет в Украине учения по кибербезопасности. В Киев приедут представители всех стран-членов Альянса.
Об этом на онлайн-брифинге сообщила вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса», — заявила она.
Стефанишина подчеркнула, что это первые подобные учения НАТО в Украине. По ее словам, это особенно важно в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.
- По данным газеты The New York Times, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.