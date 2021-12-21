У Раді хочуть скасувати вибори за відкритими списками і повернути мажоритарку. Громадські організації виступили проти

У Верховній Раді хочуть скасувати вибори за пропорційною системою з відкритими списками і повернутися до змішаної системи з мажоритарними округами. Активісти та громадські організації виступають проти.

Спочатку про це заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Інтерфаксу.

«Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі — ані він не знає людей, ані вони його. Часу, щоб познайомитись, немає. Виходить, створені якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує ймовірність обрати до законодавчого органа випадкових людей», — пояснив він.

За його словами, у парламенті таку ініціативу готові підтримати понад 300 депутатів. Він також розкритикував відкриття партійних списків, оскільки тоді кандидати починають боротися з іншими кандидатами всередині партій, а не з іншими політичними силами.

Також 17 грудня у Раді представники групи «За майбутнє» зареєстрували законопроєкт про відтермінування дії Виборчого кодексу, який передбачає проведення виборів за відкритими списками. Вони пропонують запровадити таку систему з 2027 року.

Низка громадських організацій, активістів та партій виступили проти скасування виборчої реформи і повернення до мажоритарки.

«Корумпованій системі вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме ця система дозволяє засівати округи так, щоб до Верховної Ради потрапляли за партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції — кнопкодави, а за мажоритарною системою — гречкосії та корупціонери. У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися з олігархами, аби працювати не в інтересах виборців», — йдеться у заяві ГО «ЧЕСНО». Цю заяву вже підписали 27 різних організацій та політичних партій.

Також окрему заяву випустила і громадянська мережа «ОПОРА», яка займається висвітленням виборів та дотриманням виборчого законодавства. Там нагадали, що президент Володимир Зеленський і партія «Слуга народу» у своїх передвиборчих програмах обіцяли запровадити нову виборчу систему з відкритими списками.

«Політичний і суспільний консенсус щодо пропорційної системи з відкритими списками формувався роками, а виборці мали можливість протестувати схожу виборчу систему на останніх місцевих виборах 2020 року. Крім цього, організація парламентських виборів на рівні виборчих регіонів (областей) — проста і зрозуміла. Таким чином, народні депутати України не мають жодних підстав обґрунтовувати свої політичні інтереси та електоральні розрахунки «складністю» виборчої системи», — підкреслили там.