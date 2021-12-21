Канал АТR припинив супутникове мовлення через недофінансування. Його не зможуть дивитись жителі окупованого Криму

Перший кримськотатарський телеканал ATR у ніч на 21 грудня припинив супутникове мовлення через недофінансування із державного бюджету. Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу — жителі окупованого Криму — вже не зможуть його дивитись.

Про це ідеться у заяві телеканалу від 21 грудня.

Колектив телеканалу наразі не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom. Зараз керівництво телеканалу АТR шукає ресурси для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове.

Кримськотатарський телеканал ATR залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube.

За день до відключення, 20 грудня, омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що така ситуація є неприпустимою, і звернулась до Кабінету міністрів, закликавши «забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу».

Після переїзду до Києва телеканал почав отримувати допомогу з бюджету, але в ATR періодично виникають проблеми із недофінансуванням і він опиняється на межі закриття. За словами гендиректора і власника Ленура Іслямова, українська влада шукає шляхи, аби не давати коштів мовнику.