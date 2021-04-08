Суд у Росії змінив вирок гендиректору каналу ATR Іслямову

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції у російському місті Сочі скоротив термін генеральному директору кримськотатарського телеканалу ATR Ленуру Іслямову, заочно засудженому за звинуваченням в «організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності Росії».

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Судова колегія скоротила Іслямову термін з 19 до 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму і з обмеженням свободи строком на 1 рік, зі встановленням обмеження — не змінювати місце проживання або перебування без згоди спеціалізованого державного органа.

Адвокат Микола Полозов повідомив «Крим.Реалії», що підстав для скасування вироку було достатньо. Зокрема, він пояснив, що шість епізодів нібито «публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності», згідно зі змінами у кримінальному законодавстві Росії, були скасовані.

«Відповідно до російського законодавства, якщо збройне формування перебуває за межами Росії, то кримінальна відповідальність може бути тільки за участь. Батальйон імені Номана Челебеджіхана не створено на території Росії або окупованого Криму — отже, притягнення до відповідальності за це Ленура Іслямова суперечить закону», — вважає Полозов.

Звинувачення проти Ленура Іслямова в частині «вчинення диверсії організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди» має бути скасоване за недоведеністю, вважає адвокат.

«Один свідок відмовився від показань на суді, а засекречений свідок помилився навіть із датою вибуху опор: він вказав, що бачив спалах у ніч з 20 на 21 листопада, а вибух опор стався з 21 на 22 листопада (2015 року)», — зазначив Полозов.