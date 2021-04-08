Суд в России изменил приговор гендиректору канала ATR Ислямову

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в российском городе Сочи сократил срок генеральному директору крымскотатарского телеканала ATR Ленуру Ислямову, заочно осужденному по обвинению в «организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России».

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Судебная коллегия сократила Ислямову срок с 19 до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением ограничения — не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

Адвокат Николай Полозов сообщил «Крым.Реалии», что оснований для отмены приговора было достаточно. В частности, он пояснил, что шесть эпизодов якобы «публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности», согласно изменениям в уголовном законодательстве России, были отменены.

«В соответствии с российским законодательством, если вооруженное формирование находится за пределами России, то уголовная ответственность может быть только за участие. Батальон имени Номана Челебеджихана не создан на территории России или оккупированного Крыма, поэтому привлечение к ответственности за это Ленура Ислямова противоречит закону», — считает Полозов.

Обвинения против Ислямова в части «совершение диверсии организованной группой с причинением значительного имущественного ущерба» должно быть отменено за недоказанностью, считает адвокат.

«Один свидетель отказался от показаний на суде, а засекреченный свидетель ошибся даже с датой взрыва опор: он указал, что видел вспышку в ночь с 20 на 21 ноября, а взрыв опор произошел с 21 на 22 ноября (2015 года)», — отметил Полозов.