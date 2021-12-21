Бойовики обстріляли позиції біля Широкиного, поранений український військовий

Поранений боєць після надання домедичної допомоги був евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

За даними військових, російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Також зазначається, що напередодні, 20 грудня, бойовики чотири рази порушили режим «тиші», один з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у районі сіл Гнутове та Водяне найманці запустили безпілотники, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17; у напрямку Новолуганського вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а в бік Невельського — з мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.