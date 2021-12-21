Боевики обстреляли позиции возле Широкино, ранен украинский военный

Раненый боец после оказания домедицинской помощи был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

По данным военных, российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Также отмечается, что накануне, 20 декабря, боевики четыре раза нарушили режим «тишины», один из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в районе сел Гнутово и Водяное наемники запустили беспилотники, с помощью которых сбрасывали выстрелы ВОГ-17; в направлении Новолуганского вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского — из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.