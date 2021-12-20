На Донбассе подорвались двое украинских военных — их госпитализировали со значительными травмами

В зоне проведения Операции объединенных сил двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Оба остались в живых, но получили значительные травмы — их госпитализировали.
Пресс-служба ООС сообщает, что один боец находится в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней тяжести.
С начала суток оккупанты не открывали огонь, а вот 19 декабря они дважды нарушали режим тишины в зоне боевых действий, в частности, один раз стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики стреляли из артиллерии 122 калибра неподалеку от Новозвановки и из крупнокалиберных пулеметов — в направлении Светлодарска.
- Почти каждый день на Донбассе погибает или получает ранение украинский военный. 16 декабря боевики 5 раз за сутки обстреливали украинские позиции, в результате чего погиб один из бойцов ВСУ.
- За текущие сутки, 18 декабря, наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, большинство из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов был ранен украинский военный.
- 12 декабря в зоне боевых действий на запрещенной мине взорвался 49-летний лейтенант ВСУ. Осмотр раненого подтвердил применение российскими боевиками дистанционных пластиковых мин, запрещенных международными конвенциями из-за причинения значительных страданий потерпевшему.