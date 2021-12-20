У ВООЗ підтвердили, що «Омікрон» заражає вакцинованих

У Всесвітній організації охорони здоровʼя офіційно заявили про те, що новий штам коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше за інші варіанти і заражає вакцинованих людей.
Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Reuters.
«Наразі є переконливі докази того, що «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж «Дельта», і є ймовірність того, що люди, які вакциновані або одужали від COVID-19, можуть бути інфіковані повторно», — заявив Гебреєсус.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.