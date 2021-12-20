Папа Римський назвав домашнє насильство «майже сатанинською» справою

Папа Римський Франциск заявив, що вважає домашнє насильство «майже сатанинською справою». За його словами, це полягає в тому, що використовується перевага над іншою людиною, яка не має можливості себе захистити.

Про це пише BBC.

Папа Римський спілкувався з групою з чотирьох людей із тяжких сімей, серед яких була також жінка, яка пережила домашнє насильство.

Франциск наголосив на «дуже і дуже» великій кількості жінок, до яких дуже жорстко ставляться вдома.

«Проблема в тому, що для мене це майже сатанинська справа, тому що вона використовує людину, яка не може захистити себе, яка може лише [спробувати] заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо», — зазначив він.

Папа Римський неодноразово виступав проти домашнього насильства, але цього разу він проголосив найбільш жорстку заяву з цього приводу. У низці країн останнім часом почастішали випадки домашнього насильства через пандемію, оскільки багато людей були змушені перебувати вдома під час карантинів та локдаунів, де і зазнавали насильства.