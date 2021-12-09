В Україні запрацювала цілодобова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства

В Україні запрацювала урядова гаряча лінія, на яку можна повідомити про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Номер телефону служби — 1547, там фахівці надають безкоштовні інформаційні, юридичні та психологічні консультації.

Про це повідомив Офіс віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

На сайті гарячої лінії можна подати анонімну скаргу та відстежити статус і хід розгляду звернення за номером повідомлення в особистому кабінеті. Також можна отримати ключову інформацію про домашнє насильство, зокрема щодо алгоритму протидії.

Звернення можна зареєструвати на сайті — тут.