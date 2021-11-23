В Україні запустили перший застосунок для допомоги тим, хто постраждав від домашнього насилля

В Україні запустили перший мобільний застосунок WhiteRibbonUA для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насилля.
Основа функція додатка — прямий звʼязок із поліцією, там зібрано усі номери телефонів для екстреного виклику та функція пошуку найближчого центру підтримки, поліцейського відділку або служби екстреної допомоги.
Також у додатку можна вести «облік проявів домашнього насилля», для цього є функція «Мій щоденник».
Для виявлення ознак домашнього насилля в застосунку доступні:
- інформація про поширені типи жорсткого поводження та приклади домашнього насильства;
- конфіденційний тест про стан стосунків «Я в небезпеці»;
- розділ «Керівництво з інтернет-безпеки» для захисту себе й безпечного перебування в цифровому світі (інтернет, соціальні мережі, інше);
- інформаційні матеріали про різні форми сімейного насильства, види підтримки, поради як вийти з насильницьких стосунків.
WhiteRibbonUA доступний в AppStore і Google Play.