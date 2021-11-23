В Украине запустили первое приложение для помощи пострадавшим от домашнего насилия

В Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

Основная функция приложения — прямая связь с полицией, там собраны все телефонные номера для экстренного вызова и функция поиска ближайшего центра поддержки, полицейского отделения или службы экстренной помощи.

Также в приложении можно вести «учет проявлений домашнего насилия», для этого есть функция «Мой дневник».