В Австралії чоловіка оштрафували на 35 тисяч доларів за порушення карантину та ізоляцію регіону

В Австралії 20-річного чоловіка оштрафували на 35 тисяч доларів (приблизно 681,5 тисячі гривень) за порушення карантинних обмежень. Він спричинив семиденну ізоляцію міста Байрон-Бей і прилеглих територій.

Про це повідомляє Австралійське агентство Associated Press.

Наприкінці липня Крістіан Радованович разом зі своїм батьком Зораном вирушив зі свого будинку у затоці Роуз у Сіднеї у район північних річок Нового Південного Уельсу, щоб купити нерухомість.

Згідно з матеріалами справи, вони зупинялися в місцях вздовж північних річок, включаючи міста вздовж річки Річмонд та навколо Балліни.