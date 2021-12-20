В Австралии мужчину оштрафовали на 35 тысяч долларов за нарушение карантина и изоляцию региона

В Австралии 20-летнего мужчину оштрафовали на 35 тысяч долларов (примерно 681,5 тысяч гривен) за нарушение карантинных ограничений. Он спровоцировал семидневную изоляцию города Байрон-Бей и близлежащих территорий.

Об этом сообщает австралийское агентство Associated Press.

В конце июля Кристиан Радованович вместе со своим отцом Зораном отправился из своего дома в залив Роуз в Сиднее в район северных рек Нового Южного Уэльса, чтобы купить недвижимость.

Согласно материалам дела, они останавливались в местах вдоль северных рек, включая города вдоль реки Ричмонд и вокруг Баллины.