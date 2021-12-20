У Чилі президентом став противник політики диктатора Піночета Габрієль Боріч

На президентських виборах у Чилі переміг 35-річний політик крайнього лівого спрямування Габрієль Боріч. Він набрав 56% підтримки та став наймолодшим президентом в історії країни.

Про це повідомляє Associated Press.

На другом місці опинився його головний опонент, 55-річний консерватор Хосе Антоніо Каст. У передвиборчій кампанії він різко критикував Боріча, апелюючи до того, що той недосвідчений та підірве репутацію Чилі як найрозвиненішої економіки Латинської Америки.

«Я буду президентом усіх чилійців», — зазначив Боріч у своєму зверненні після оголошення результатів виборів.

Підтримку йому уже висловив попередній очільник країїни Себастьян Піньєра. Він зокрема пообіцяв Борічу лояльність уряду упродовж тримісячного перехідного періоду.

У 2014 році Боріч брав активну учать в антиурядових протестах, де пообіцяв «поховати» неоліберальну економічну модель, запроваджену генералом Аугусто Піночетом у 1973-1990 роках. Також новий президент планує підвищити податки для найбагатших, щоб розширити соціальні послуги, боротися з нерівністю та посилити захист навколишнього середовища.