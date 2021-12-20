В Чили президентом стал противник политики диктатора Пиночета Габриэль Борич

На президентских выборах в Чили победил 35-летний политик крайнего левого толка Габриэль Борич. Он набрал 56% поддержки и стал самым молодым президентом в истории страны.

Об этом сообщает Associated Press.

На втором месте оказался его главный оппонент, 55-летний консерватор Хосе Антонио Каст. В предвыборной кампании он резко критиковал Борича, апеллируя к тому, что тот неопытен и уничтожит репутацию Чили как наиболее развитой экономики Латинской Америки.

«Я буду президентом всех чилийцев», — отметил Борич в своем обращении после оглашения результатов выборов.

Поддержку ему уже выразил предыдущий глава страны Себастьян Пиньера. Он, в частности, пообещал Боричу лояльность правительства в течение трехмесячного переходного периода.

В 2014 году Борич активно участвовал в антиправительственных протестах, где пообещал «похоронить» неолиберальную экономическую модель, введенную генералом Аугусто Пиночетом в 1973—1990 годах. Также новый президент планирует повысить налоги для богатых, чтобы расширить социальные услуги, бороться с неравенством и усилить защиту окружающей среды.